المصابيح الذكية فيليبس Hue تستجيب لموسيقى سبوتيفاي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت شركة سيغنيفاي Signify أنه يمكن مزامنة المصابيح الذكية LED من سلسلة فيليبس Hue مع الموسيقى، من خدمة البث سبوتيفاي Spotify، حيث ينشئ تطبيق Hue سكربت إضاءة لكل أغنية عند تشغيلها، فتستجيب المصابيح للإيقاعات وقوة الصوت وحدة النغمات بزيادة الإضاءة أو تعتيمها وتغيير الألوان. وأوضحت الشركة الهولندية أنه يمكن تخصيص سكربت الإضاءة حسب التفضيلات الشخصية، ويمكن مزامنة الإضاءة مع الموسيقى أو إيقافها عبر زر المزامنة الجديدة في التطبيق الجديد، إضافة إلى إمكانية تغيير درجة السطوع أو الإضاءة و تحديد لوحة تغيير الألوان. وإلى جانب رسوم الاشتراك الشهري في خدمة بث الموسيقى فإن دمج خدمة سبوتيفاي في المصابيح الذكية لا يفرض أي تكاليف إضافية. وأعلنت الشركة أن الوظيفة الجديد ستصبح جزءا من تطبيق App 4 اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

