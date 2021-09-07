صورة مسربة تكشف عن اسم هاتف آيفون الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أثير الكثير من الجدل حول تسمية هاتف آيفون الجديد المقرر أن تطلقه شركة أبل قريباً، لكن صورة جديدة ظهرت مؤخراً يمكن أن تحسم هذا الجدل. ولم يكن من الواضح إن كانت أبل ستطلق على هاتفها الجديد آيفون 13 أو آيفون 12 إس، لكن الصورة التي عرضها موقع ماغ سيف تظهر أحد هواتف آيفون لعام 2021، والذي يبدو أنه يحمل اسم آيفون 13 برو ماكس، مما يعني أن خط الإنتاج الجديد سيحمل اسم آيفون 13. وسيطلق على الهواتف الجديدة من أبل تسمية آيفون 13، إذا كانت الصورة التي نشرها الموقع صحيحة. ويمكن أن نرى الخط الجديد من هواتف آيفون في الأسبوع المقبل، مما يعني أن التسريبات ستنتشر بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المتوقع أن يتمتع هاتف آيفون 13 برو الجديد بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، والذي سيختلف بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة. ويجب رؤية زيادة ضرورية في سعة البطارية عبر الخط بأكمله، وقد ترددت شائعات عن تحسينات في الكاميرات في نفس الوقت. ويشاع أن هواتف 2021 ستكون أكثر سمكًا قليلاً من هواتف العام الماضي، مع انخفاض أزرار الصوت والطاقة بمقدار ربع بوصة. وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن صورة مسربة لهاتف آيفون 13 برو ماكس كشفت عن وحدة كاميرا أكبر حجمًا في الجزء الخلفي من الهاتف. وتشير بعض التكهنات إلى أن هاتف آيفون 13 سيكون مزوداً بشريحة Qualcomm مخصصة تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لكن أبل تخطط لطرح هذه الميزة في المستقبل، ومن غير المرجح أن تظهر في هواتف آيفون لهذا العام، بحسب موقع فون أرينا.