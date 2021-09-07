إعدادات عليك تغييرها في المتصفح لحماية خصوصيتك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

على الرغم من أن غوغل كروم يعد المتصفح الأكثر شعبية واستخداماً لدى مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يُصنف كواحد من أقل المتصفحات التي تهتم بخصوصية المستخدم، يليه سفاري وفايرفوكس. وينصح الخبراء بإجراء بعض التعديلات في أسرع وقت ممكن على المتصفح الخاص بك لوقف تتبع الإعلانات لنشاطاتك على المتصفح. فيما يلي نظرة على كيفية تحسين إعدادات الخصوصية الخاصة بك للتغلب على هذا التتبع على عدة متصفحات، وفق ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:



متصفح كروم

سمحت الأسس المرنة والمفتوحة المصدر لكروم للمطورين المستقلين بإصدار عدد كبير من الإضافات التي تركز على الخصوصية للتخلص من أجهزة التتبع. في سوق كروم الإلكتروني، انقر فوق الامتدادات على اليسار واكتب اسم الامتداد الذي تبحث عنه في شريط البحث. بمجرد العثور على الامتداد الصحيح في نتائج البحث، انقر فوق إضافة إلى كروم. سينبثق مربع حوار يشرح الأذونات التي سيوفرها الامتداد لمتصفحك. انقر فوق إضافة ملحق لإحضار الامتداد إلى متصفحك. إذا غيرت رأيك، فيمكنك إدارة الإضافات أو إزالتها عن طريق فتح كروم والنقر فوق قائمة "المزيد" المكونة من ثلاث نقاط على اليمين. ثم حدد المزيد من الأدوات ثم الامتدادات. من هنا، ستتمكن أيضًا من معرفة المزيد حول الامتداد من خلال النقر فوق التفاصيل. فيما يلي أربعة ملحقات يجب النظر إليها عند البدء: Cookie Autodelete و uBlock Origin و Privacy Badger و HTTPS Everywhere. في نفس القائمة ثلاثية النقاط في كروم، يمكنك أيضًا حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عن طريق تحديد الإعدادات، ثم التمرير لأسفل إلى قسم الخصوصية والأمان والنقر فوق ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى. من هنا، حدد حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية.

متصفح سفاري بشكل افتراضي ، يقوم سفاري بتشغيل أداة منع التتبع الذكية الخاصة به لحمايتك من مشاكل الخصوصية. ومع ذلك، لم تعمل الأداة دائمًا بسلاسة منذ ظهورها لأول مرة في عام 2017. للتحقق من أن الحظر قيد التشغيل، افتح متصفح سفاري وانقر على التفضيلات، ثم الخصوصية. يجب تحديد المربع الموجود بجانب منع التعقب عبر المواقع. أثناء تواجدك هناك، يمكنك أيضًا حذف ملفات تعريف الارتباط يدويًا. انقر فوق إدارة بيانات موقع الويب لمعرفة المواقع التي تركت أدوات التتبع وملفات تعريف الارتباط معلقة في متصفحك. انقر فوق "إزالة" بجوار أي من أجهزة التتبع الفردية التي أنت على استعداد للتخلص منها، أو قم فقط بتحديد القائمة بأكملها بالنقر فوق "إزالة الكل" في الجزء السفلي من الشاشة.

فايرفوكس

تعد إعدادات الخصوصية الافتراضية لفايرفوكس أكثر حماية من تلك الخاصة بكروم. كما يحتوي المتصفح على المزيد من خيارات الخصوصية. من داخل قائمة فايرفوكس الرئيسية أو من داخل القائمة الثلاثية الأسطر على الجانب الأيمن من شريط الأدوات، حدد التفضيلات. بمجرد فتح نافذة التفضيلات، انقر فوق الخصوصية والأمان. من هنا، ستتمكن من الاختيار من بين ثلاثة خيارات: قياسي وصارم ومخصص. القياسي، وهو الإعداد الافتراضي لمتصفح فايرفوكس، يحظر أدوات التتبع في النوافذ الخاصة، وملفات تعريف الارتباط للتتبع من طرف ثالث. قد يؤدي الإعداد الصارم إلى كسر بعض مواقع الويب، لكنه يحظر كل شيء محظور في الوضع القياسي، بالإضافة إلى أجهزة التتبع في جميع النوافذ.