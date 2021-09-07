ما لا تعرفه عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "جي بي إل" (JBL) عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة، التي تمتاز بحجم مدمج يتيح إمكانية استعمالها أثناء التنقل.



وتروج الشركة الأمريكية للسماعة البلوتوث Flip 6 الجديدة من خلال التصميم القوي ومقاومة الغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية IP67.

ويمكن استعمالها على الشواطئ وحمامات السباحة والجولات الخارجية وسط الطبيعة.

وتتيح وظيفة PartyBoost إمكانية توصيل السماعة اللاسلكية Flip 6 بالسماعات الأخرى من إنتاج شركة جي بي إل.

وتمتد فترة تشغيل بطارية السماعة إلى 12 ساعة.

وأعلنت شركة جي بي إل عن طرح السماعة اللاسلكية Flip 6 خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل بألوان الوردي Dusty والرمادي Stone والأحمر Fiesta والأزرق Ocean والأسود Midnight والأبيض Steel والأخضر Forest، نظير سعر يبلغ نحو 130 دولارا.