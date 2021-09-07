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ما لا تعرفه عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "جي بي إل" (JBL) عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة، التي تمتاز بحجم مدمج يتيح إمكانية استعمالها أثناء التنقل.

 

وتروج الشركة الأمريكية للسماعة البلوتوث Flip 6 الجديدة من خلال التصميم القوي ومقاومة الغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية IP67.

 

ويمكن استعمالها على الشواطئ وحمامات السباحة والجولات الخارجية وسط الطبيعة.

 

وتتيح وظيفة PartyBoost إمكانية توصيل السماعة اللاسلكية Flip 6 بالسماعات الأخرى من إنتاج شركة جي بي إل.

 

 وتمتد فترة تشغيل بطارية السماعة إلى 12 ساعة.

 

وأعلنت شركة جي بي إل عن طرح السماعة اللاسلكية Flip 6 خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل بألوان الوردي Dusty والرمادي Stone والأحمر Fiesta والأزرق Ocean والأسود Midnight والأبيض Steel والأخضر Forest، نظير سعر يبلغ نحو 130 دولارا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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