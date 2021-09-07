بدء عرض الموسم الجديد من مسلسل الرسوم المتحركة (ماشا والدب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلن القائمون على مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير (ماشا والدب) أن أحداث الموسم الجديد، الذي بدأ عرضه اليوم الاثنين وحقق 100 مليون مشاهدة عبر منصة (يوتيوب)، ستدور في الأحراش. وقال كلاوس تومينج مدير شركة (آنيماكورد) المنتجة للمسلسل "نطرح الموسم الخامس هذا العام. بدءاً من الآن سنعرضه في جميع الأسواق والبلدان"، بعد ترجمة المواسم الماضية إلى 40 لغة على الأقل. ووعد تومينج جمهور (ماشا والدب) باستمرار الشركة في إنتاج مزيد من المواسم في الفترة المقبلة والانتهاء من حلقات الموسم الجديد في الوقت المناسب لإشباع فضولهم وشغفهم تجاه المسلسل الذي عرضت أول حلقة منه في 2009.

