العثور على الممثل الأمريكي مايكل كاي. وليامز ميتاً في شقة بنيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

عُثر على الممثل الأميركي مايكل كاي. وليامز الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح "ذي واير" ميتاً في شقّته بنيويورك، حسب الشرطة.



وقال جون غريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك إن زليامز "توفي في شقّة في بروكلين".

وقالت وكيلة أعماله: "بحزن عميق، تعلن العائلة وفاة الممثل المرشح لعدّة جوائز إيمي مايكل كينيث وليامز".

وجاء في بيان مريانا شفران من "شفران بي آر" أن "العائلة تطلب منكم احترام خصوصيتها في حدادها".

ولم يعرف بعد السبب الرسمي للوفاة، لكن دوسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر، أنها تشتبه في وفاة بجرعة زائدة من المخدّرات.

واشتهر الممثل، 54 عاماً، الذي يحمل ندبة على وجهه خاصةً بدوره في مسلسل "ذي واير" على "اتش بي أو" الذي جسّد فيه لصاً مسلّحاً يسرق تجّار المخدرات في بالتيمور.

وامتّد هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

الترشيح لجوائز إيمي

وعُرف مايكل كاي. وليامز أيضاً بدور ألبرت "تشوكي" وايت في مسلسل "بوردووك إمباير" على "اتش بي أو".

ورُشح وليامز لعدة جوائز "إيمي" عن أدوار آخرها كان هذه السنة عن "لوفكرافت كانتري" وأيضا في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم "بيسي".

ومن الأعمال الأخرى أيضاً "ذي نايت أوف" في 2016 و"وين ذاي سي آس" في 2019 عن مجموعة من السود يُتهمون زورا بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينات.

ندبة النجاح

وكشف وليامز أن الندبة على وجهه خلفها عراك في الشارع في عيد ميلاده الـ25 عندما جرحه رجل بشفرة.

وقال في مقابلة مع "ان بي آر" إن الندبة ساعدته على التقدّم في مسيرته من راقص في الصفوف الخلفية في كليبات نجوم مثل مادونا وجورج مايكل إلى صاحب أدوار بارزة في أعمال درامية.