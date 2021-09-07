مراسم تأبين فرنسية "للكنز الوطني" بلموندو في 9 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستقيم مراسم تأبين وطنية للممثل الراحل جان بول بلموندو في فندق ناسيونال ديز انفاليد في باريس في 9 سبتمبر (أيلول). وتوفي بلموندو، الذي أصبح نجم ما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية بعد أدائه الاستثنائي في فيلم "بريثليس" من إخراج جان لوك جودار في 1959، عن 88 عاماً أمس الإثنين. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر أمس الإثنين، إن فرنسا فقدت "كنزاً وطنياً". وخيم رحيل الممثل المشهور على البلاد. وتحول بلموندو، الممثل صاحب الشخصية الآسرة الذي أدى بنفسه الأجزاء المثيرة الجريئة في أدواره، إلى السينما التجارية في الستينيات، وأصبح من أهم أبطال أعمال الكوميديا والحركة في فرنسا. وقوبل قراره بشق طريقه في السينما التجارية بعيداً عن السينما الفنية بالانتقاد لأنه ضيع موهبته، وهو أمر نفاه على الدوام.

