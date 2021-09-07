هيئة بريطانية تنتقد دعاية كيم كارداشيان للعملات المشفرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

طلبت الهيئة البريطانية المنظمة للأسواق اف سي ايه الإثنين بوضع أطر قانونية أكثر تشدداً مع الإعلانات للعملات المشفرة، حتى عبر الإنترنت، متوقفة خاصةًعند منشور حديث لكيم كارداشيان عبر إنستغرام. وقال رئيس الهيئة تشارلز راندل، إن كارداشيان "طلبت من 250 مليون متابع المضاربة على العملات المشفرة" بالترويج لإعلان لعملة "إيثريوم ماكس" العملة التي عرفها راندال بـ "رمز رقمي مضاربي أنشئ منذ شهر من مطورين مجهولين". ويستقطب قطاع العملات المشفرة مستثمرين مخضرمين وهواة تستهويهم آفاق الربح السريع. وسجلت قيمة أبرز هذه العملات، بتكوين، ارتفاعا فاق 400 % في عام وفاق سعرها 50 ألف دولار الاثنين، رغم تراجع الاندفاع في سعر هذه العملة المشفرة خلال هذا العام. وتتأثر شهية المشترين بالإعلانات عبر الشبكات الاجتماعية، على غرار ما نشرته كيم كارداشيان في يونيو (حزيران) ترويجاً لعملة "إثيريوم ماكس" المشفرة، "والتي تختلف عن إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، وفق رئيس الهيئة البريطانية. وسألت نجمة تلفزيون الواقع متابعيها الـ 250 مليوناً على انستغرام في منشور، صُنف إعلاناً مدفوعاً "هل أنتم مهتمون أيضا بالعملات المشفرة؟" وقال رانديل في مؤتمر حول الجرائم المالية: "لا أستطيع القول إذا كانت إثيريوم ماكس ضرباً من الاحتيال"، مشيراً إلى أن هذه العملة "أصول رقمية أُطلقت منذ شهر على يد مطورين مجهولين". وقال: "فليكن الأمر واضحاً، هذه الأصول لا تخضع لضوابط هيئة اف سي ايه" ولا للضوابط التي تحمي المستثمرين البريطانيين، مضيفاً "إذا اشتريتم منها، عليكم أن تستعدوا لخسارة كامل أموالكم".

