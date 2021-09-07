شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسرار لعبة روبلوكس Roblox؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت شعبية ألعاب روبلوكس Roblox مؤخرا، ويلعبها نحو 100 مليون لاعب، لتتجاوز شعبيتها تيك توك وسناب شات، ويمكن أن تربح منها مليون دولار.



ورغم أن منصة روبلوكس تضم ملايين الألعاب وتنافس فورتنيت Fortnite وببجي PUBG إلا أنه لا يزال الكثير من المستخدمين لا يعرفون ما هي روبلوكس، رغم أن نصف الأطفال تحت سن 16 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية لعبوا ألعاب روبلوكس خلال عام 2020.

وروبلوكس ليست مجرد لعبة، بل هي عبارة عن منصة تجمع ملايين الألعاب، والتي دشنها جميعا مجتمع اللاعبين، بحيث يمكن القول إن روبلوكس هي "يوتيوب الألعاب"، لكنها تحتوي على ألعاب متنوعة ينشأها المستخدمون بدلا من المحتوى في حالة يوتيوب، وهو ما يجعلها أيضا تشبه منصة Steam للكمبيوتر الشخصي أكثر من أي لعبة أطفال أخرى متوفرة الآن.

وبعد تنزيل ألعاب روبلوكس التي انطلقت في عام 2006 وتنمو باستمرار منذ ذلك الوقت، يمكن للاعبين أو المستخدمين تصفح كتالوج الألعاب وتشغيل الأفلام المفضلة، مع التمتع بالمزايا الاجتماعية التي توفرها الألعاب، بما في ذلك القدرة على إضافة أصدقاء والدردشة معهم أثناء اللعب.

لكن ما يجعل ألعاب روبلوكس Roblox مختلفة عن أي لعبة أخرى في صناعة الألعاب بما في ذلك متاجر مثل Steam، هو أن جميع الالعاب من تطوير أو صنع مستخدميها، حيث لا تأتي المتعة من اللعب فقط، بل تأتي أيضا من تدشين الألعاب، وهي الألعاب التي لم تطورها شركة Roblox، لكنها مطورة من قبل مستخدمي اللعبة نفسها، والذين نشروا حتى الآن عشرات الملايين من الألعاب.

ويزيد عدد لاعبي Roblox عن 100 مليون لاعب من الأطفال والبالغين، وعلى الرغم من عدم إعلان الشركة المطورة للعبة عن تفاصيل المستخدمين، إلا أنها قالت إن 40% منهم من النساء والفتيات.

كما يزيد عدد الأطفال الذين يلعبون ألعاب روبلوكس في المملكة المتحدة وحدها عن حوالي 1.5 مليون طفل، أي أن 24% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما يستخدمون Roblox، وهو ما يجعلها أكثر شعبية من تيك توك TikTok وحتى سناب شات وفي نفس شعبية انستقرام، كما قالت الشركة إن 50% من الأطفال تحت عمر 16 عاما في الولايات المتحدة يلعبون ألعاب روبلوكس.

تعتبر لعبة adopt me من أشهر ألعاب روبلوكس، كما حققت لعبة Adopt Me التي تعتبر من أكثر العاب روبلوكس شعبية رقما قياسيا بلعب أكثر من 1.6 مليون مستخدم اللعبة في الوقت نفسه في أبريل/نيسان الماضي 2020، وهي لعبة المحاكاة التي تسمح للأطفال بشراء الحيوانات الأليفة ورعايتها، وهي اللعبة التي زارها اللاعبون أيضا أكثر من 20.4 مليار مرة.

وقال كريج دوناتو أحد كبار المسؤولين في Roblox أن الشركة لا تعتمد كثيرا على التسويق، لكن أكثر ما ساعد على نمو عدد اللاعبين هو دعوة اللاعبون أصدقائهم للعب والانضمام إلى ألعاب روبلوكس، بالإضافة لمشاهدة اللاعبون يلعبون مباشرة عبر قنوات يوتيوب ومنصات البث المباشر الأخرى، كما قال إن معظم الالعاب ليس الهدف منها الفوز فقط، لكنها تتيح تجربة مشتركة مع أشخاص آخرين.

تضم لعبة Robloxملايين الألعاب، التي تميل معظمها إلى أن تكون ألعاب محاكاة يمكن للاعبين فيها أن يلعبوا أدورا في سيناريوهات مختلفة، مثل الذهاب إلى المدرسة أو زيارة محل بيتزا أو شراء حيوانات أليفة ورعايتها وغيرها.

ويمكن للاعبين تنزيل لعبة روبلوكس Roblox والالعاب المتوفرة داخلها مجانا، لكن الألعاب تتضمن عمليات شراء داخل اللعبة على غرار الالعاب الأخرى مثل فورتنايت وببجي وغيرها، مثل إمكانية شراء ترقيات أو ثيمات وأزياء خاصة وغيرها، أو حتى شراء بيضة داخلها حيوان أليف على سبيل المثال في إحدى الألعاب.

ويمكن لأي شخص أو لاعب بما في ذلك الأطفال الربح أو تحقيق الدخل أو المال من خلال Roblox، حيث يمكن لأي شخص إنشاء لعبة أو “تجربة” عن طريق تنزيل برنامج Roblox Studio من خلال الموقع الرسمي للعبة، بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء لعبة بسيطة أو غرفة افتراضية للتجول في مكان ما على سبيل المثال، مع إمكانية تدشين ألعاب أكبر وأكثر تعقيدا من قبل البالغين أو المطورين المحترفين.

وبعد ذلك يمكن جني الأموال من خلال إضافة خيارات داخل اللعبة نفسها لعمليات شراء لمميزات خاصة أو تخطي مراحل وغيرها بعملة افتراضية تطلق عليها روبلوكس اسم Robux، والتي تستبدلها الشركة بالدولار عند بلوغ حد معين، ويمكن للاعبين ربح حتى مليون دولار أمريكي من ألعابهم خلال عام، وتقول تقارير إن الشركة دفعت أكثر من 100 مليون دولار لمطوري الألعاب الخاصة بها في عام 2019 فقط.

وعلى غرار V-Bucks في لعبة فورتنايت، يمكن للاعبين شراء عملة روبوكس Robux للاستخدام في العاب روبلوكس المتنوعة، وذلك لشراء أو الحصول على ترقيات أو مزايا حصرية وغيرها، ويكلف شراء 400 عملة روبوكس المستخدم 4.99 دولار أمريكي، مع إمكانية شراء 1700 عملة روبوكس مقابل 19.99 دولار أمريكي، مع إمكانية الحصول على المزيد من العملات من خلال اشتراك شهري.