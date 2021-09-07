عالم مستحضرات التجميل.. ما لاتعرفه عن بلسم الأُس الهيدروجيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد عالم مستحضرات التجميل حاليا رواجا كبيرا لمستحضر جديد يعرف باسم "بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني" (pH-Lip Balm).



وأوضحت مجلة "Instyle" أن "بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني هو بلسم معزز للشفاه يتواءم مع قيمة الأُس الهيدروجيني للشفاه ليمنحها مظهرا متوهجا على نحو طبيعي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني عبارة عن صبغة تبدو في البداية شفافة تقريبا، ومع تعرضها للترطيب تتخذ الصبغة لونا ورديا رقيقا لتمنح الشفاه مظهرا يشع نضارة وحيوية على نحو طبيعي.

وأشارت "Instyle" إلى أنه إذا كانت الشفاه تعاني من الجفاف الشديد، فينبغي تقشيرها أولا للتخلص من قشور الجلد الميتة قبل وضع بلسم شفاه الأُس الهيدروجيني، والذي يتم تطبيقه كأي بلسم شفاه عادي.