السيسي: نريد ميكنة مصر كلها حتى لو كلف الأمر 100 مليار جنيه

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الرئيس خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري وعمليات التطوير فيه، أن السبيل للقضاء على الفساد، هو "التعامل مع الماكينات وليس البشر"، حسب بوابة الأهرام المحلية.

وأشار السيسي إلى أن "الفساد مش هيتواجه غير كده".

وأكد الرئيس أنه يريد ميكنة كل القطاعات حتى لو تكلفت 100 مليار جنيه". (الدولار يساوي 15.7 جنيه)

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد أعمال التطوير في مرافقه، خاصة مستودعات التخزين الحديثة والأرصفة البحرية والمحطة اللوجستية متعددة الأغراض.

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