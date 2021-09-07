اعتقال متطرف جهز لشن هجوم على المنشآت السياحية المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Andreas SOLARO

وبدأ التحقيق عن خلفيته في نهاية عام 2020، عندما ورد ذكره من قبل المفوضية العامة للمعلومات (الشرطة الوطنية الإسبانية) وذكر احتمال تورطه في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبت في أوروبا.

وحددت وكالات إنفاذ القانون وجود الشخص في المغرب، والتي بدورها أبلغت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المغرب) المكلفة بمراقبة الأنشطة المحلية التخريبية المحتملة.

ووفقا للتحقيق، فإن الرجل جمع المعلومات من أجل تصنيع المتفجرات، بغية تنفيذها في المنتجعات السياحية المغربية.

ولم يؤثر تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في التعاون المستمر في مكافحة الإعمال الإرهابية، بحسب موقع "larazon" الإسباني.

وتأتي هذه العملية بعد أزمة دبلوماسية نشبت بين المغرب وإسبانيا، وصلت إلى حد سحب السفراء، وذلك على خلفية استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في أحد مشافيها، وهو ما اعتبرته المغرب تحديا لها، خاصة أنها تصنف غالي كأحد الإرهابيين المتهمين بجرائم تعذيب.