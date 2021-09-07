دمشق تصدر بيانا بشأن تصريحات تشاووش أوغلو عن مفاوضات تجريها أنقرة معها

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STRINGER

ونقلت "وكالة الأنباء السورية- سانا"، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، قوله إن "سوريا نفت بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر: أن "النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب"، مؤكدا أنه "جعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

وكان وزير الخارجية التركي، قال، في مقابلةٍ على الهواء عبر قناة "NTV" التركية، إن "أنقرة تتواصل مع دمشق حول قضايا أمنية"، مضيفا أنّه "لا مفاوضات سياسية مباشرة مع دمشق وإنما مفاوضات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب".

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