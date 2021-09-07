شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة وإطار الحجر الأسود بأحدث الأساليب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية تلميع وتنظيف باب الكعبة المشرفة، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء لاتمام عملية التنظيف وفق أحدث المعايير.



صيانة إطار الحجر الاسود



عملية تنظيف باب الكعبة

وأكد الدكتور المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.



إطار الحجر الأسود



تلميع باب الكعبة المشرفة

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأضاف مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد: أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكداً أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.