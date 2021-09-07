شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء سوريا: قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا وتخطف مدنيين بريف القامشلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن "القوات الأمريكية نفذت إنزالاً جوياً في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت على إثره عدداً من المدنيين."

وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن طائرة حوامة تابعة للقوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية المعروف بـ "قسط" والمدعومة أمريكيا في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الوكالة أن القوات الأمريكية تنفذ قوات الأمريكي عمليات انزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا "قسد" في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.