شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة: القبض على الإرهابى الخازمى نجاح كبير لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بعملية القبض على امبارك الخازمى، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت بوابة "الوسط" عن الدبيبة قوله، إن العملية تعد نجاح كبير للقوات الأمنية وقوة العمليات المشتركة، التى ستستمر فى مكافحة الإرهاب أينما كان فى الأراضى الليبية . وضبطت قوة العمليات المشتركة التابعة للحكومة، الخازمى فى مدينة بنى وليد، مشيرة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة،أكد الاثنين، أنه تم الإفراج عن الساعدى القذافى تنفيذًا للإفراج الصادر فى حقه من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتقدم ليبيا للأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة الدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية.

وكانت مصادر ليبية مطلعة قد أكدت الأحد، أن أعيان مدينة مصراتة أرسلوا طلبا إلى أعيان قبيلة المجابرة وأعيان قبيلة القذاذفة لاستلام جثامين كل من الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، والمعتصم القذافى، وأبو بكر يونس المجبرى.

وأشارت المصادر الليبية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن السلطات الليبية ستطلق سراح الساعدى القذافى نجل الزعيم الراحل، وأحمد رمضان مدير مكتب العقيد الراحل معمر القذافى، وأمر كتيبة محمد المقريف "ناجى حرير".