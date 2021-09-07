بدء أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة "156" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين "حضوريا"، برئاسة السفير احمد عبد الرحمن البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدي جامعة الدول العربية، وذلك للاعداد والتحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس ( حضوريا ) برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء بدولة الكويت الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح .

وتم خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من السفير سالم بن مبارك أل ثانى المندوب الدائم لدولة قطر لدي الجامعة العربية باعتبار بلاده رئيس الدورة (155) الى السفير احمد عبد الرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت رئيس الدورة ( 156)، ويشارك فى الاجتماع السفير حسام زكى الامين العام المساعد المسؤول عن شؤون مجلس الجامعة العربية

ويناقش المندوبون الدائمون فى اجتماعهم التحضيرى على مدي يومين اقرار مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية ، والنظر فى مشاريع القرارات الخاصة بكل بند ورفعه الى المجلس الوزاري لاعتماده ،الى جانب اجراء التعيينات المطلوبة خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب ، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية .

ويتضمن مشروع جدول اعمال الدورة ( 7 ) بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك فى المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والماللية والادارية ، وفى مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الامين العام للجامعة العربية واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد( 155-156)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية .