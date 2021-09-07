شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: الخرطوم ترشح سفيرا جديدا لمنصب مساعد أمين عام الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة السودانى، أن وزارة الخارجية السودانية رشحت رسميا السفير عمر صديق لمنصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية خلفا للسفير كمال حسن.

وبحسب أعراف الجامعة العربية فأنه يحق لشاغل المنصب اكمال دورتين، ووفقا لذلك قدم السودان مرشحه حيث يرجح الا يواجه عمر صديق منافسين لشغل المنصب.

وعمل السفير عمر الصديق المرشح لتولي منصب المندوب الدائم للسودان في نيويورك، مديراً لإدارة الدائرة الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية، كما عمل سفيراً للسودان في عدد من الدول، منها على سبيل المثال، بريطانيا وجنوب أفريقيا.