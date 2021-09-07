أبرز مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي المنتخب الوطني السعودي مع شقيقه العماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ،وتلعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا،وفيما يلي اهم مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر :



تصفيات أوروبا لكأس العالم 19:00 أذربيجان X البرتغال 21:45 فرنسا X فنلندا 21:45 هولندا X تركيا تصفيات آسيا لكأس العالم 14:00 كوريا الجنوبية X لبنان 19:00 عمان X السعودية 19:00 سوريا X الإمارات 21:00 العراق X إيران 18:00 الصين X اليابان تصفيات أفريقيا لكأس العالم 16:00 زامبيا X تونس 19:00 كونغو X السنغال 22:00 بوركينا فاسو X الجزائر 22:00 أنغولا X ليبيا 22:00 السودان X غينيا بيساو