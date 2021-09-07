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أبرز مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - يلتقي المنتخب الوطني السعودي مع شقيقه العماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ،وتلعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا،وفيما يلي اهم مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر :


تصفيات أوروبا لكأس العالم
19:00 أذربيجان X البرتغال
21:45 فرنسا X فنلندا
21:45 هولندا X تركيا
تصفيات آسيا لكأس العالم
14:00 كوريا الجنوبية X لبنان
19:00 عمان X
19:00 سوريا X الإمارات
21:00 العراق X إيران
18:00 الصين X اليابان
تصفيات أفريقيا لكأس العالم
16:00 زامبيا X تونس
19:00 كونغو X السنغال
22:00 بوركينا فاسو X الجزائر
22:00 أنغولا X ليبيا
22:00 السودان X غينيا بيساو
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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