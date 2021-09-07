أبرز مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر

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الكويت - هبة التوبجي - يلتقي المنتخب الوطني السعودي مع شقيقه العماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ،وتلعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا،وفيما يلي اهم مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر :
|تصفيات أوروبا لكأس العالم
|19:00
|أذربيجان
|X
|البرتغال
|21:45
|فرنسا
|X
|فنلندا
|21:45
|هولندا
|X
|تركيا
|تصفيات آسيا لكأس العالم
|14:00
|كوريا الجنوبية
|X
|لبنان
|19:00
|عمان
|X
|السعودية
|19:00
|سوريا
|X
|الإمارات
|21:00
|العراق
|X
|إيران
|18:00
|الصين
|X
|اليابان
|تصفيات أفريقيا لكأس العالم
|16:00
|زامبيا
|X
|تونس
|19:00
|كونغو
|X
|السنغال
|22:00
|بوركينا فاسو
|X
|الجزائر
|22:00
|أنغولا
|X
|ليبيا
|22:00
|السودان
|X
|غينيا بيساو