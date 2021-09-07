شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي الطرق الخارجية بـ«الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً مهماً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض، في كل من السليل، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والدوادمي، ورماح.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة رياحا نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وناشدت القوات مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.