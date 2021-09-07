تعرف على مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

سيكون اليوم الثلاثاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

