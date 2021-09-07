الجزائر... بعوض سام يغزو ولايات عديدة بقوة وضحاياه يزاحمون مصابي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "الشروق" إن مناطق مختلفة من الجزائر شهدت انتشارا كبيرا لبعوض النمر السام الذي يتكاثر في المناطق التي توجد بها مياه راكدة وحدائق ومسابح.

وشدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ الأمر على محمل الجد، لأن الاحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة سيتسبب في ظهور مشكلات عديدة، منها قدوم حشرات استوائية خطرة من وسط وأدغال إفريقيا الى منطقة شمال إفريقيا.

وقال إن مكافحة البعوض بعد تكاثره وانتشاره لا يجدي نفعا، مضيفا "على العاملين بالمكاتب البلدية للنظافة وبالقطاع الصحي، امتلاك كفاءة عليا لتسيير وحماية المدينة من هذه الأخطار".

ومن أعراض لدغة هذا النوع من البعوض: انتفاخ مكان اللسعة، والحكة شديدة جدا، والتقيح، فضلا عن الحمى والتعرق أحيانا، ولا تزول الأعراض إلا بتناول مضادات الحساسية، وإذا تفاقمت الأعراض يتم وصف المضادات الحيوية.