شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف يتم توحيد لون البشرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عند وجود بقع على البشرة وتصبغات جلدية يمكنك التخلص منها من خلال الطرق الطبيعية البسيطة لتوحيد لون البشرة التي نتعرف عليها الآن.



تتعرض البشرة في فصل الصيف إلى الكثير من العوامل التي تؤثر عليها، ما يصيبها بالاسمرار أو ظهور البقع.

ومن المهم الحرص على علاج البشرة والعمل على توحيد لون البشرة، ولهذا يمكنك التعرف على طرق توحيد لون البشرة من خلال التقرير التالي.

التعرض إلى أشعة الشمس والتقدم في السن والتغيرات الهرمونية بالجسم وتناول بعض الأدوية قد يكون من أهم الأسباب التي تساعد على ظهور التصبغات على البشرة، ما يؤثر على جمال البشرة.

طرق طبيعية لتوحيد لون البشرة:

1. الكركم واللبن:

الكركم له خصائص علاجية للبشرة، ما يساعد على توحيد لونها والتخلص من البقع، واللبن مهم للتخلص من خلايا الجلد الميت وترطيب البشرة في نفس الوقت.

وللتحضير، عليك بمزج ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن وقطرات من الليمون ويتم تقليبهم معها.

يوضع الخليط على البشرة معه التدليك بحركات دائرية، ويتم تركه على البشرة لمدة 5 دقائق وتغسل البشرة بالماء الفاتر، وعليك بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

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2. السكر والليمون:

الليمون من الحمضيات التي تساعد على التقليل من البقع الداكنة الموجودة على البشرة، فضلا على أن السكر يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة على البشرة مما يساعد على توحيد لون البشرة.

وللتحضير، عليك بخلط ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

تقلب المكونات ويتم وضعها على البشرة مع تدليكها وتترك لمدة 10 دقائق، وتغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

3. صودا الخبز والحليب:

حتى تحصلي على بشرة موحدة اللون يمكنك اللجوء إلى ماسك صودا الخبز والحليب حيث أن صودا الخبز تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، واللبن يحتوي على حمض اللاكتيك المميز لتقشير البشرة.

وللتحضر، عليك بخلط ملعقتين من الحليب مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الدقيق، ويتم تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة.

يفرد الخليط على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة تقريبا وتغسل بالماء الفاتر.

4. أكياس الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي لها دور في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الموجودة عليها.

يمكنك استخدام أكياس الشاي الأخضر الباردة ووضعها على المناطق التي يوجد بها بقع داكنة وتترك لمدة ربع ساعة.

كما يمكنك أيضا خلط الشاي الأخضر البارد مع القليل من عصير الكيوي، ويتم وضعه على البشرة لمدة 10 دقائق وتغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

5. الألوفيرا:

الألوفيرا أو هلام الصبار يمكنك استخدامه للتخلص من البقع الداكنة على البشرة وتوحيد لون البشرة، كما أنها تساعد على تجديد خلايا الجلد الميت وإصلاح الأنسجة التالفة على البشرة.

عليك باستخراج هلام الصبار ووضعه على البشرة، ويترك لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى تمتصه البشرة.