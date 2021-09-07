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عودة الجماهير الكويتية إلى الملاعب بنسبة 30% من سعة الاستادات

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دبي - محمود عبدالرازق - وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، السماح بعودة الجمهور المحصن ضد فقط إلى ملاعب الكرة، بنسبة 30% من سعة أي ملعب لكرة القدم، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وأكد مجلس الوزراء في الكويت، على ضرورة الالتزام أيضا بالإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة.

ويبدأ تطبيق قرار الحكومة في العاشر من الشهر الجاري، وهو يتزامن مع بداية منافسات كأس أمير البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم مناقشة "الكويت ما بعد الجائحة"، حيث تم الحديث عن جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قررت في 26 يوليو/ تموز الماضي إعادة فتح الأنشطة المخصصة للأطفال اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول بعد أن تحسنت المؤشرات الوبائية وتراجعت أعداد الوفيات والمصابين بـ"كوفيد- 19"، حيث سجلت البلاد في الثالث من الشهر الجاري، حالة وفاة واحدة، و95 إصابة بالفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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