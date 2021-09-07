إعلام: الجزائر تنوي إيقاف توريد الغاز لإسبانيا عبر المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المصادر لتلفزيون النهار الجزائري، أن الجزائر لا تنوي تجديد عقد التوريد الذي ينتهي في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، نافية أن تكون هناك أية محادثات جارية مع الجانب الإسباني في هذا الشأن.

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وقالت إن الجزائر تتجه إلى قصر إمدادات الغاز إلى إسبانيا على أنبوب "ميد غاز" الذي يربط ميناء بني صاف غربي البلاد بمدينة ألميريا جنوب شرق إسبانيا الواقعة على البحر المتوسط، دون الحاجة لتوريد مزيد من الغاز عبر الأنبوب العابر لأراضي المغرب.

ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع جارتها العربية المغرب، متهما الرباط بتنفيذ ما وصفها بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

ومنذ عقود تشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا، إذ تدعم الجزائر جبهة تحرير البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط منطقة ضمن أراضيها، وفي مقابل ذلك، دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك لحق شعب منطقة القبائل بالجزائر في تقرير المصير، فردت الجزائر باستدعاء سفيرها في الرباط قبل نحو شهرين.