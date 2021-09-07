تركيا تؤكد إمكانية تطبيع العلاقات مع الإمارات ومواصلة تحسينها مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / UMIT BEKTAS

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في"التركية، "ليست ليدنا مشكلة مع الإمارات العربية المتحدة، ولكنهم تصرفوا ضد تركيا، وإذا تم اتخاذ خطوات متبادلة، فمن الممكن تطبيع العلاقات مع الإمارات".

وبشأن المملكة العربية السعودية، أكد أوغلو مواصلة المباحثات مع السعودية لتحسين العلاقات.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي التواصل بعد أسبوعين تقريبا من زيارة وفد إماراتي برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، حيث التقى الوفد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الرئيس التركي مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية.

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