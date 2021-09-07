جهاز روسي يكشف فيروس كورونا خلال 27 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا يمكنه في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، كشف وجود فيروس كورونا لدى الإنسان، حسبما ذكرت وكالة "نوفستي" الروسية.



وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".

ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس "سارس – كوف – 2" (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.