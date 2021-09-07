طبيب روسي يحدّد الفيتامينات التي يجب تناولها خلال وبعد كورونا.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الدكتور الروسي أندريه زولوتاريوف، أخصائي علم الوراثة التغذوية، ما إذا كانت الفيتامينات والعناصر المعدنية ستساعد الجسم في مقاومة عدوى الفيروس التاجي المستجد والتعافي السريع من المرض.



ويشير الأخصائي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الفيتامينات والعناصر المعدنية هي من المكونات الضرورية في النظام الغذائي، ونقصها يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية وأمراض مختلفة، وهي حيوية جدا عندما يكون الجسم ضعيفا بسبب المرض. ولكن في نفس الوقت لا توجد بيانات موثوقة عن تأثير هذه الفيتامينات والعناصر المعدنية أو تلك في مسار "كوفيد-19".

ويقول، "لا يمكننا أن نوصي بالاستخدام الإجباري للفيتامينات والعناصر المعدنية أو منعها في فترة علاج "كوفيد-19"، مع أنه نلاحظ حالات وصف فيتامينات C وفيتامين D وعناصر السيلينيوم والزنك للمرضى، ولكن لا توجد بيانات إحصائية تؤكد بأنها تساعد على التعافي بسرعة من المرض".

ويضيف موضحا، في بعض الحالات يمكن أن تساعد الفيتامينات على الإسراع في إعادة التأهيل بعد التعافي من "كوفيد-19".

ويقول، "يجب أن نفهم بأنه لا يوجد مفهوم "موحد لإعادة التأهيل"، لأن متلازمة ما بعد "كوفيد-19" تختلف من مريض إلى آخر. الفيروس التاجي المستجد يلحق الضرر بأجزاء الجسم الضعيفة، فإذا تحدثنا عن نقص الفيتامينات عند الشخص قبل إصابته بالمرض، فبالطبع عليه تناولها للتعافي بسرعة".

ويقول: "فمثلا أحد خيارات متلازمة ما بعد "كوفيد-19" في حالة ارتفاع مستوى السكر في الدم، يتطلب استخدام المكملات المعدنية للتحكم في مستوى السكر. كما توجد حالات لنقص عنصر الحديد، وفي هذه الحالة يجب تناول فيتامين D وأدوية محتوية على حديد سهل الامتصاص".