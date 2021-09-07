شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة نيابية عراقية تدعو لتفعيل الجهد الاستخباراتى وشن ضربات ضد خلايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية نايف الشمري أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والقيام بضربات جوية نوعية للقضاء على الخلايا الإرهابية والحد من نشاطها.



وقال الشمري ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) ـ إن هناك عمليات تسلل لعناصر خطرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من الجانب السوري إلى العراق، مضيفا أن المعركة مع داعش ليست عسكرية بل استخبارية.



وأضاف الشمري أن "تفعيل الجهد الاستخباري بشكل أكبر والقيام بضربات جوية مركزة هو الأساس في القضاء على تلك الخلايا الإرهابية، إضافة إلى الاعتماد على خبرة جهاز مكافحة الإرهاب والتركيز على المعلومة الاستخبارية الدقيقة ، كما حدث قبل عدة أشهر في جزيرة الحضر حين تم تنفيذ ضربة نوعية من جهاز مكافحة الإرهاب أدت إلى مقتل 42 قياديا من التنظيم"، داعيا الشعب العراقي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هجمات الإرهابيين .