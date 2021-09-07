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جنود الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون المدخل الغربى لجنين

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية. 
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال عملية الاقتحام. 
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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