شكرا لقرائتكم خبر عن سفير التشيك يؤكد دعم بلاده للعراق فى الحرب ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكـد سفير التشيك مارتن فيتك دعم بلاده المُتواصِل للعراق في مُختلِف المجالات، لاسيما في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة، مُشيداً بالانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيّون في حربهم ضدّ إرهابيّي "داعش".



جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين لبحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد وبراغ خلال الفترة الماضية، وآليّات تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.



ودعا وزير الخارجية العراقي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى زيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين، وتشجيع الشركات التشيكيّة على الانخراط في السوق العراقيَّة والاستفادة من الفرص الاستثماريّة في إعادة اعمار العراق.