شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة عمليات بغداد تعثر على أسلحة مختلفة فى الطارمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد تفقد قائد عمليات بغداد لعمليات التطهير والتفتيش في مناطق شمال بغداد، بالطارمية والتي أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة، ومواد شديدة الانفجار.



وقالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إن :"الفريق الركن قائد عمليات بغداد يرافقه اللواء الركن قائد المقر المتقدم الكرخ، وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة، زار قاطع مسؤولية لواء المشاة 59 الفرقة السادسة منطقة الطارمية شمالي بغداد للإشراف ميدانياً على انتشار القطعات، والعمليات الجارية في المنطقة، وفق الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة، والمنفذة من قبل قطعاتنا في الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة والحشد الشعبي".



وأضافت أن " العملية أسفرت عن ضبط مواد شديدة الانفجار وأسلحة وقذائف وبنادق مختلفة وعتاد وكميات كبيرة من أسلاك التفجير".