حماس: قصف غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله بعد عملية سجن جلبوع

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف قاسم، أن ذلك يأتي خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع.

© REUTERS / GIL ELIYAHU

كان سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء الاثنين سلسلة غارات جوية على عدة مواقع شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "إن طائرات حربية أغارت، الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس الإرهابية".

تأتي الغارات الإسرائيلية عشية فرار ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، اليوم الاثنين، على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

يمكنكم متابعة أخبار فلسطين اليوم عبر سبوتنيك.