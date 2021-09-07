شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل العام الدراسى فى المغرب إلى أول أكتوبر لاستكمال تلقيح الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية إرجاء الانطلاق الفعلي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 إلى الأول من أكتوبر المقبل.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص ومدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن من توفير الظروف الملائمة لاعتماد نظام "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة الطلاب.



وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على أساس تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، وضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في مواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، ودعم المنحنى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، وإتمام عملية تلقيح الطلاب بشكل خاص، لتحقيق المناعة الجماعية.



وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء من منطلق الحرص على حماية صحة جميع مرتادي المؤسسات التعليمية والجامعية، وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية، خاصة من خلال ظهور بؤر داخل المؤسسات التعليمية.