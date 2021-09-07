شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جبهة التحرير الفلسطينية: هروب الأسرى من السجن الإسرائيلي تتويج لنضال شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن تلك العملية هي انتزاع للحرية، وهؤلاء الأسرى انتزعوا حريتهم بأيديهم، على الرغم من أن هناك مراقبة لحركة التنفس لكل المساجين داخل سجن جلبوع، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال انكسرت إرادتهم على مدار السنوات الماضية، موضحا أن ما جرى بالأمس أشبه بأفلام هوليود التي يشاهدها العالم كله، كيف لهؤلاء الأبطال حفر نفق طويل بإرادة باستخدام ملعقة؟

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "ما حدث هو نصر للشعب الفلسطيني، وتتويج لنضال الشعب الفلسطيني، ولا أحد يعرف أين هرب الأسرى لأن هذا السجن قريب من أكثر من حدود، وهؤلاء الأبطال كانوا يدركوا مدى أهمية هذه اللحظة، وقدرتهم على انتزاع حريتهم".

وتابع: "لا يمكن أن يتم خروجهم من فتحة النفق وهم يلبسون لباس السجن، وكان لابد من التخفي".