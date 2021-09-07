شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح كيف تحميك «خرائط جوجل» من الغش عند شراء الأراضي أو العقارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مزايا استخدام تطبيق خرائط جوجل Google Earth عند شراء الأراضي أو العقارات.
وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يمكن استخدم تطبيق خرائط Google Earth كي لا تقع في غش العقار؛ سواء لمعرفة المساحة الحقيقية للأراضي والمباني والشوارع!”.
وأضاف أن التطبيق يتيح أيضا الاطلاع على خرائط نفس المكان قبل 30 عام لمعرفة هل كان المكان وادي أو ردمية أو جبل وغيرها.
وتابع عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن الاستفادة من خدمة خرائط جوجل Google Earth من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
شرح مختصر:
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