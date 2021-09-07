شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السوداني: الحكومه عملت على إزالة كافة المخاطر أمام المستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، أن الحكومة عملت على إزالة كافة المخاطر التي تواجه المستثمر من خلال الاصلاحات التي تمت مؤخرا بسن قوانين جديدة للاستثمار والتعاقدات الخارجية ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، لتحسين بيئة الاستثمار.

وبحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، مع "لويز والكر"، القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم، الفرص الاستثمارية بالسودان، مستعرضا جهود الحكومة في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي خاصة بعد ثورة ديسمبر ورفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.

وقال إبراهيم إن الدولة قامت بعدد من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أقرتها الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار بذلت جهدا لتحريك الشراكة مع المستثمر حتى تكون هناك مكاسب مشتركة بين الطرفين.

وأكد أن المناخ الاستثماري الجديد في السودان أصبح جاذبا خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

من جانبها، أكدت القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم، حرص بلادها على تقديم الدعم الفني للسودان من خلال تحسين ريادة الأعمال للمساعدة في تحسين مناخ الاستثمار.