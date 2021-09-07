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القاهرة - سامية سيد - ولى العهد السعودى وولى عهد أبوظبى يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

استعرض ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على اتزان مواقف ولى العهد السعودى خلال لقائه بالتليفزيون السعودى بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، موضحا أن اللقاء شهد أفكارا عميقة ورؤية حكيمة من الأمير محمد بن سلمان.