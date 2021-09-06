- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: يجب أخذ جرعتين من «لقاح كورونا» لـ 3 أسباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “مناعتك الطبيعية لا تكفي، أخذ الجرعتين من لقاح كورونا ضرورة، لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحميك من مضاعفات الفيروس بإذن الله.
وأضافت أن المناعة الطبيعية لا تكفي والدليل إصابة الملايين حول العالم بالعدوى، لذلك يجب أخذ الجرعتين من اللقاح لعدة أسباب:
– تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض.
– تقليل سرعة انتشاره في المجتمع.
– الوقاية من متحورات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: يجب أخذ جرعتين من «لقاح كورونا» لـ 3 أسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.