شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: يجب أخذ جرعتين من «لقاح كورونا» لـ 3 أسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “مناعتك الطبيعية لا تكفي، أخذ الجرعتين من لقاح كورونا ضرورة، لأن المتحورات تنتقل بسرعة، لذلك اللقاح يحميك من مضاعفات الفيروس بإذن الله.

وأضافت أن المناعة الطبيعية لا تكفي والدليل إصابة الملايين حول العالم بالعدوى، لذلك يجب أخذ الجرعتين من اللقاح لعدة أسباب:

– تقليل شدة الأعراض المصاحبة للمرض.

– تقليل سرعة انتشاره في المجتمع.

– الوقاية من متحورات فيروس كورونا.