شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل: تمكنا من خفض الحوادث بطرق المملكة بنسبة 50 % والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المهندس بدر الدلامي، نائب وزير النقل، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تخفيض نسبة الحوادث على كافة طرق المملكة، ونجحت بفضل تضافر الجهود كافة في تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50%.

وأضاف في لقاء مع قناة ” العربية”، أن الوزارة وضعت خطة بالفعل من أجل تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الاهتمام بشبكة الطرق وتهيئتها لتكون قادرة على تلبية رؤية المملكة.

وتابع: “لن ندخر جهدا في تطوير شبكة الطرق ورفع مدى جودتها واستدامتها”.