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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 649316 40089360
الهند 440533 32988673
البرازيل 583362 20877864
روسيا 366990 6941611
المملكة المتحدة 133161 6904969
فرنسا 114856 6826042
تركيا 57802 6477414
الأرجنتين 112444 5202405
إيران 110064 5103537
كولومبيا 125230 4916980.
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21042 1912395
36 - المغرب 12993 881042
38 - الأردن 10463 800240
43 - الإمارات 2045 722292
45 - تونس 23710 670027
47 - لبنان 8089 606536
50 - السعودية 8572 545123.