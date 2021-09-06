بوغدانوف يستقبل وفدا من الرئاسي الليبي ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، والمنشور على موقعها الرسمي، أجرى الطرفان الروسي والليبي، خلال المحادثات، تبادلا شاملا لوجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية الليبية الودية.

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