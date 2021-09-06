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بوغدانوف يستقبل وفدا من الرئاسي الليبي ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، والمنشور على موقعها الرسمي، أجرى الطرفان الروسي والليبي، خلال المحادثات، تبادلا شاملا لوجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية الليبية الودية.

© Sputnik

بوغدانوف يستقبل وفدا من الرئاسي الليبي ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

وبدوره، شدد الجانب الروسي على أهمية مراعاة الاتفاقات الليبية بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بحلول الـ 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 2510 و 2570.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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