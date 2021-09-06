شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الليبية: اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت نجلاء محمد المنقوش وزيرة خارجية ليبيا مع نظيرها اليوناني، نيكوس دندياس، استئناف حركة الطيران بين البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد وزير خارجية اليونان لنظيرته الليبية على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الأهم بالنسبة لنا هو ضمان استقلال ووحدة أراضي ليبيا، ومتابعا: استقرار الأمن في ليبيا هو استقرار لنا وللاتحاد الأوروبي.

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا ، لافتة إلى أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وتابعت وزيرة الخارجية الليبية: الجانب اليوناني أبدى رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.