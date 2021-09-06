شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تحدد 3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة ودمج الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت أمانة منطقة الرياض 3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة ودمج الأراضي في مدينة الرياض، مضيفة أن الدراسة التخطيطية شرط لدمج الأراضي السكنية.

واشترطت في الفلل المتجاورة ألا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200م2، وألا يقل عرض الشارع الواقعة عليه الأرض المراد تجزئتها عن 10 أمتر، وألا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة/ عن 12 مترا.

كما اشترطت على الفلل المتلاصقة ألا يقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200م2، وألا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة عن 10 أمتار، وأن يكون التقسيم بخط مستقيم، في حين اشترطت في دمج الأراضي السكنية دراسة الطلب تخطيطيًا.

كما أوضحت المرفقات المطلوبة لطلبات التجزئة والدمج، وهي إرفاق صورة من الصك، وإرفاق بطاقة الهوية الوطنية، وإرفاق التقسيم الحالي والمقترح، وأن يكون طلب التجزئة من اختصاص الأمانة، وإرفاق صورة الوكالة الشرعية إذا كان مقدم الطلب الوكيل.