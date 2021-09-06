شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: القمر سيصل منزلة الاقتران في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الثلاثاء 30 محرم 1443 الموافق 07 سبتمبر 2021 (تقويم أم القرى) الساعة 03:51 صاحاً منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها. وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن فرصة رصد القمر هذا اليوم نظرياً ممكنه ولكن بصعوبة إذا كانت الظروف الجوية مثالية والنتائج وفق الرصد الميداني.

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