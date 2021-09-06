علامات تحذير للإصابة بسرطان الثدي لا يجب تجاهلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

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تختلف أعراض سرطان الثدي من مريضة لأخرى، ولكنها عادة ما تشمل على وجود كتلة في أحد الثديين أو كليهما.



ومن الأهمية بمكان أن تقوم النساء بفحص الثدي بانتظام لاكتشاف الحالة مبكرًا، ويتم تشخيص إصابة واحدة من كل ثماني نساء بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن. ومعظم اللواتي تم تشخيص إصابتهن بالمرض تزيد أعمارهن عن 50 عامًا، على الرغم من أن النساء من جميع الأعمار عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

ويجب مراجعة الطبيب إذا ظهرت أي من أعراض سرطان الثدي، وأكثر أعراض سرطان الثدي شيوعًا هو وجود كتلة بالثدي، ولكن هناك أيضًا عدد من العلامات التحذيرية الرئيسية الأخرى التي يجب الحذر منها.

ويمكن العثور على الكتلة في أي مكان على طول جدار الصدر، وصولاً إلى أسفل الإبط، لكن يمكن للمريضة أيضًا أن تصاب بنزيف من الحلمة مع ألم في الثدي. ويمكن أن يظهر الجلد منتفخًا حول الثدي، أو قد يكون هناك ببساطة بعض التغييرات الجلدية غير المبررة.

أعراض سرطان الثدي الشائعة:

تورم الثدي

إفرازات من الحلمة

نتوءات في الجلد

تحول الحلمة إلى الداخل

تورم أو نتوء تحت الذراع أو في عظم الترقوة

تغيرات الجلد على الثدي أو الحلمة

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن سبب الإصابة بسرطان الثدي غير مفهوم تمامًا، ولكن هناك عوامل خطر معينة قد تزيد من خطر الإصابة به، وقد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بسرطان الثدي إذا كان لديك أقارب مصابين بسرطان الثدي أو سرطان المبيض.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى عدد من الحالات الأخرى، من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، كما أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.