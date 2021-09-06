تغلب على مرض التوحد بصوته العذب.. طفل من ذوي الهمم يبهر المصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تغلب أحد الأطفال ويدعى صالح على مرض التوحد بصوته العذب، ووجهه المضيء، إذ أبهر سامعي آذانه الجميل.



وطالما أنصت المصلون لصوت «صالح» وهو يؤدي الأذان بأحد مساجد المملكة كاملًا، وبطريقة صحيحة تمامًا، وفق مقطع فيديو للآذان بثته قناة الإخبارية.

وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالأطفال ذوي الهمم، حيث أكد مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد أقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

وأوضح المجلس أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف حالات التوحد بحد أقصى (50000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة وفق لموقع عاجل.