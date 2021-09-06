لبنان يطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم للدول المضيفة للنازحين السوريين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. ونشرت عكر، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي على تويتر، فيديو يظهرها خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه خلال اللقاء، بحث الجانبان الانتخابات النيابية عام 2022 في لبنان، والنزوح السوري وتداعياته، وضرورة زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للبلدان المضيفة ومنها لبنان.

كما طالبت الوزيرة الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية في ظل الظروف الراهنة.

وضم الوفد الأوروبي، نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، بيدرو ماركيز، ورئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة، النائبة إيزابيل سانتوس، وأعضاء من البرلمان الأوروبي.

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ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون لمد الدعم، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي، الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.