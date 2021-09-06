جماعة "أنصار الله" تتهم بريطانيا بالتجسس على شبكات اتصالات في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وكتب عضو الوفد المفاوض في الجماعة، عبد الملك العجري، على تويتر "بريطانيا تمارس أعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية اتخذوا منها قواعد لخدمة أهدافهم الاستعمارية".

وأضاف "انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين، وبتواطؤ مخزٍ من شرعية الفنادق (في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)".

ومطلع أغسطس/آب الماضي، قالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إن 40 جندياً من القوات الخاصة البريطانية وصلوا إلى مطار مدينة الغيضة في محافظة المهرة شرق اليمن، لتعقب المسلحين الذين يقفون وراء هجوم بطائرة دون طيار على سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" في خليج عُمان، في 30 يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فإن الفرقة تضم وحدة خاصة في الحرب الإلكترونية متخصصة يمكنها نشرها الموارد للتنصت على الاتصالات.. وستعمل مع قوة العمليات الخاصة الأميركية، التي كانت موجودة بالفعل في المنطقة وتساعد في تدريب نخبة من وحدات الكوماندوز السعودية.

وتعتقد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن الطائرة من دون طيار التي استهدفت سفينة "ميرسر ستريت" أطلقت من شرق اليمن وتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نحو الناقلة قبل أن يسيطر عامل التشغيل على الميل الأخير، ويوجه الصاروخ عبر الكاميرا إلى جسر السفينة. ووقع الهجوم في 30 يوليو/تموز الماضي، على بعد 152 ميلا بحريا شمال شرق ميناء الدقم العماني.