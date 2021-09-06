السعودية تعزي العراق بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، في بيان لها، إنها "تقدم خالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

وأضافت: "ونبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

​ويعتبر محمد سعيد الحكيم واحد من أربع مرجعيات بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ويليه كل من المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي.

ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1936 وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

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