اخبار الخليج

السعودية تعزي العراق بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت سفارة المملكة العربية في بغداد، في بيان لها، إنها "تقدم خالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

وأضافت: "ونبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

​ويعتبر محمد سعيد الحكيم واحد من أربع مرجعيات بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ويليه كل من المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي.

ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1936 وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا